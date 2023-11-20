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Эндокринолог рассказала о вреде интервального голодания

Врач Катхурия: интервальное голодание может привести к желчнокаменной болезни

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Неправильное соблюдение интервального голодания может привести к развитию желчнокаменной болезни, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Юлия Катхурия.

«Дело в том, что любой период голодания замедляет сокращение стенок желчного пузыря и приводит к застою желчи. А для того, чтобы желчный пузырь сокращался, нам нужна пища. Если она не поступает в организм и интервал голодания длинный, желчный пузырь не будет работать. В этом случае у людей с предрасположенностью к образованию камней в желчном пузыре или с так называемым «ленивым желчным пузырем» развитие желчно-каменной болезни может прогрессировать», – объяснила специалист.

Кроме того, если режим интервального голодания соблюдается, но питание не достаточно разнообразное, организм будет страдать от недостатка важных питательных веществ. Это может стать причиной возникновения дисбаланса витаминов, белка и важных микроэлементов.

«Полезно как минимум сделать биохимический анализ крови, оценить уровень витаминов в организме и белка в крови. Помните, что даже следование классической схеме 8/16 (16 часов голодания и 8 часов приема пищи) не всегда возможно сразу, в некоторых случаях может быть целесообразным более плавное увеличение привычных интервалов между приемами пищи», – отметила Катхурия.

По ее словам, лучше постепенно увеличивать длину временных промежутков голодания, в ином случае неправильный подход к диете может стать фактором риска возникновения расстройства пищевого поведения и не привести к основной цели – похудению.

Ранее эндокринолог Катхурия назвала пять противопоказаний для интервального голодания.

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