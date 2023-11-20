Ученые разработали инновационный подход к лечению рака поджелудочной железы

Ученые из Технологического института Карлсруэ и Геттингенского университета имени Георга Августа в Германии разработали новый подход к лечению рака поджелудочной железы, основанный на повышении эффективности доставки лекарственных препаратов в организм с помощью наночастиц. Результаты исследования опубликованы в Wiley Online Library.

Рак поджелудочной железы входит в число наиболее опасных онкологических заболеваний. Рак этого типа зачастую протекает бессимптомно, что в большинстве случаев приводит к поздней диагностике и менее эффективному лечению. На поздних стадиях опухоли уже невозможно полностью удалить.

Кроме того, способ медикаментозного воздействия на злокачественную опухоль — химиотерапия, наносит вред и здоровым клеткам организма. Ученые стремились разработать метод лечения, при котором воздействие оказывается исключительно на раковые клетки. Для этого они задействовали наночастицы — микроскопические объекты, которые используются для доставки лекарственных препаратов в ткани опухоли. Эти частицы работают как мини-транспортеры, благодаря которым можно точно определить зону действия лекарства. Таким образом действующее вещество препаратов не мигрирует за границы опухолей и не воздействует на здоровые клетки.

Новую технологию уже протестировали на мышах. Исследователи вводили им вещество гемцитабин, химиотерапевтический препарат, который стимулирует дисфункцию всех делящихся клеток, в том числе раковых. Гемцитабин эффективно уничтожает раковые клетки, однако при его воздействии на здоровые ткани возникают общие побочные эффекты -— проблемы с печенью и почками, тошнота, лихорадка, сыпь, одышка, язвы во рту, диарея и выпадение волос. Выяснилось, что использование наночастиц позволило устранить токсические свойства препарата благодаря точному «зонированию» его действия. При этом лечение не стало малоэффективным.

Ученые надеются, что новый метод лечения рака получит распространение. Исследователи стремятся как можно быстрее протестировать технологию в ходе клинических испытаний.

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