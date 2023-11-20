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Названы неожиданные признаки инфаркта

Daily Mail: тошнота и потливость могут быть признаками сердечного приступа

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Кашель, тошнота и потливость могут быть признаками инфаркта миокарда. Об этом сообщает Daily Mail.

Инфаркт миокарда (сердечный приступ) возникает из-за полной или частичной блокировки артерии, питающей сердце. Причинами возникновения такого состояния могут быть сахарный диабет, гипертония, нездоровый образ жизни, стрессы и длительное (или очень сильное) эмоциональное перенапряжение. Больше всего инфаркту миокарда подвержены мужчины старше 40 лет и женщины в период менопаузы.

Сердечный приступ зачастую сопровождается болью в груди, головокружением и ощущением нехватки воздуха. Тем не менее свидетельствовать об этом состоянии могут и менее очевидные симптомы, такие как кашель. «Сердечный» кашель вызван застоем крови в легких в результате неспособности сердца полноценно ее перекачивать.

Сигнализировать об инфаркте может и потливость. Она наступает внезапно, без какой-либо причины. Другим тревожным признаком является тошнота, которая может сопровождаться рвотой и болью в верхней части живота.

Микаэла Наттолл, медицинская сестра кардиологического отделения одной из британских больниц, рассказала, что постоянное отслеживание и поддержание в норме уровней кровяного давления и холестерина может снизить риск сердечного приступа. Высокий уровень холестерина в крови может привести к накоплению жировых отложений внутри стенок сосудов. Когда эти отложения растут, затрудняется движение крови по артериям, в том числе той, что питает сердце. В других случаях такие бляшки способны внезапно отделиться от стенок сосудов и заблокировать кровоток в артериях. Это может привести к инфаркту или инсульту.

Ранее были названы факторы, влияющие на развитие гипертонии.

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