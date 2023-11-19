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Названа группа людей, более подверженная развитию депрессии

Journal of Affective Disorder: вегетарианцы более подвержены депрессии

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Команда немецких исследователей из Рурского университета и университета Дуйсбурга-Эссена установили, что люди, которые придерживаются вегетарианской диеты, более склонны к развитию депрессивного расстройства. Результаты работы ученых были представлены в журнале Journal of Affective Disorder.

Авторы провели метаанализ нескольких исследований, в которых в общей сложности приняли участие почти 50 тыс. человек. Из них около 8 тыс. были вегетарианцами. Все они прошли анализ для определения уровня депрессии.

Как оказалось, у вегетарианцев было замечено значительное повышение показателей депрессии по сравнению с людьми, употребляющими в пищу мясо и рыбу. Однако авторы не могут сделать выводы о том, связана ли депрессия с диетой или на ее развитие повлияли другие факторы. Например, люди с депрессивным расстройством могли стать вегетарианцами уже после начала заболевания. Будущие исследования будут направлены на установление причинно-следственных связей.

Ранее ученые выяснили, что вредная еда может способствовать развитию депрессии.

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