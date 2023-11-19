Ученые предложили признать кормление грудью работой

Для достижения гендерного равенства государство должно относиться к грудному вскармливанию как к работе, считают ученые. Об этом сообщает The Conversation.

«Штрафом за материнство» социологи называют сокращение доходов женщин после рождения ребенка, которое иногда достигает 55% и более. В новом докладе австралийские ученые предложили рекомендации по борьбе с экономическим неравенством молодых матерей, включая увеличение оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и обеспечение доступного дошкольного образования. Однако авторы статьи, опубликованной в научном журнале Frontiers in Public Health, считают, что борьба со «штрафом за материнство» не будет эффективна, если не принимать мер по поддержке грудного вскармливания.

Многие женщины прекращают кормление грудью раньше, чем рекомендуется, делая выбор в пользу работы. Часто грудное молоко заменяют смесью, поскольку женщины не могут брать ребенка на работу, а сцеживание требует дополнительного времени. Кроме того, многие компании не поощряют кормление грудью на работе, поэтому женщины, которые настаивают на нем, рискуют быть униженными, пострадать в оплате труда и продвижении по службе.

В пример ученые приводят опыт Норвегии, где грудное вскармливание рассматривают как инвестицию в будущее общества. Матерям в этой стране предоставляется право на оплачиваемый перерыв для кормления грудью продолжительностью один час в день. Для этого на рабочих местах организуют специальные помещения. Кроме того, в Норвегии широко распространено грудное вскармливание в общественных местах, что избавляет женщин от необходимости искать укрытие.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить детей грудью в течение двух и более лет и исключительно грудным молоком в течение первых шести месяцев. Это снижает риск опасных инфекций и госпитализаций у младенцев, а в долгосрочной перспективе — риск рака молочной железы и яичников у женщин, а по некоторым данным — и диабета второго типа. Учитывая все это, признание грудного вскармливания продуктивным трудом и учет этого в политике и составлении бюджета принесет пользу не только женщинам, но и всему обществу, заключают ученые.

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