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В «Роскосмосе» раскрыли, что полетит в новогодней посылке российским космонавтам

Российские космонавты получат на Новый год сладости и брелоки с драконами

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«Роскосмос»

Российские космонавты на МКС, кроме подарков от родных и близких, получат на Новый год сладости и брелоки с драконами в качестве подарков на праздник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службе психологической поддержки российского экипажа.

«На «Прогрессе» для каждого из членов экипажа полетят подарки от родных и близких к Новому году. В подарочные мешочки вложены брелочки с дракончиками и сладости. Для командира российского отряда Олега Кононенко отправлен большой мешок с конфетами, сделанными персонально для него. Надеемся, что он поделится ими со всеми», — заявили в службе поддержки.

Кроме российских космонавтов, подарки также получат и другие члены экипажа МКС — корабль «Прогресс МС-25» доставит на станцию поздравительные открытки для астронавтов NASA, которые будут подписаны космонавтом Константином Борисовым. Он стал третьим российским космонавтом, совершившим полет на американском корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов.

Корабль «Прогресс МС-25» отправится на МКС 1 декабря.

До этого женщины-астронавты NASA потеряли в космосе сумку с инструментами.

Ранее стало известно, что с МКС состыковался грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX.

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