Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Психологи нашли связь между содержанием снов и мыслями во время бодрствования

SciRep: спонтанные мысли в дневное время перекликаются с сюжетами сновидений

close
100%
Shutterstock

Американские психологи из Университета штата Аризона доказали, что то, о чем мы думаем во время бодрствования, тесно связано с содержанием и характеристиками наших снов. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Чтобы изучить взаимосвязь между снами и мыслями наяву, исследователи провели эксперимент с участием 719 молодых людей. Им нужно было загрузить приложение для смартфонов под названием «Mind Window», которое побуждало их отвечать на вопросы о своих мыслях и чувствах в течение дня на протяжении недели.

Психологи разделили мысли наяву на четыре категории: спонтанные мысли без привязки к задачам и стимулам, зависящие от стимулов и не связанные с задачами мысли, зависящие от задач, но не связанные со стимулами мысли, и мысли, зависящие и от стимула, и от задачи.

Самым необычным результатом исследования стало значительное сходство между снами и мыслями, не связанными с задачей, особенно теми, которые не зависели от стимулов. Участники воспринимали свои сны как похожие на эти мысли с точки зрения яркости, сосредоточенности на себе и социального содержания.

Кроме того, ученые обнаружили, что мысли, не связанные с задачей, особенно эмоционально заряженные, положительно коррелируют с характеристиками сновидений на индивидуальном уровне. Это говорит о том, что люди с более эмоционально значимыми проблемами во время бодрствования, как правило, испытывают одинаковое эмоциональное содержание как во сне, так и в дневное время.

Другой аспект показал, что люди, которые занимались руминацией (повторяющимся и пассивным сосредоточением на тревожных мыслях), видели более негативные и абстрактные сны. Эксперимент показал, что склонные к размышлениям личности чаще видят тревожные сны, особенно когда они сильно обеспокоены глобальными проблемами, такими как пандемия.

Результаты исследования соответствуют гипотезе непрерывности сновидений, которая утверждает, что существует фундаментальная связь между когнитивными процессами бодрствования и сновидениями, подразумевая, что мысли, беспокойства и переживания, которые люди испытывают в часы бодрствования, часто отражаются в их ночных снах.

Ранее ученые развенчали миф о вреде использования смартфона перед сном.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий