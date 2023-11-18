Психологи нашли связь между содержанием снов и мыслями во время бодрствования

Американские психологи из Университета штата Аризона доказали, что то, о чем мы думаем во время бодрствования, тесно связано с содержанием и характеристиками наших снов. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Чтобы изучить взаимосвязь между снами и мыслями наяву, исследователи провели эксперимент с участием 719 молодых людей. Им нужно было загрузить приложение для смартфонов под названием «Mind Window», которое побуждало их отвечать на вопросы о своих мыслях и чувствах в течение дня на протяжении недели.

Психологи разделили мысли наяву на четыре категории: спонтанные мысли без привязки к задачам и стимулам, зависящие от стимулов и не связанные с задачами мысли, зависящие от задач, но не связанные со стимулами мысли, и мысли, зависящие и от стимула, и от задачи.

Самым необычным результатом исследования стало значительное сходство между снами и мыслями, не связанными с задачей, особенно теми, которые не зависели от стимулов. Участники воспринимали свои сны как похожие на эти мысли с точки зрения яркости, сосредоточенности на себе и социального содержания.

Кроме того, ученые обнаружили, что мысли, не связанные с задачей, особенно эмоционально заряженные, положительно коррелируют с характеристиками сновидений на индивидуальном уровне. Это говорит о том, что люди с более эмоционально значимыми проблемами во время бодрствования, как правило, испытывают одинаковое эмоциональное содержание как во сне, так и в дневное время.

Другой аспект показал, что люди, которые занимались руминацией (повторяющимся и пассивным сосредоточением на тревожных мыслях), видели более негативные и абстрактные сны. Эксперимент показал, что склонные к размышлениям личности чаще видят тревожные сны, особенно когда они сильно обеспокоены глобальными проблемами, такими как пандемия.

Результаты исследования соответствуют гипотезе непрерывности сновидений, которая утверждает, что существует фундаментальная связь между когнитивными процессами бодрствования и сновидениями, подразумевая, что мысли, беспокойства и переживания, которые люди испытывают в часы бодрствования, часто отражаются в их ночных снах.

Ранее ученые развенчали миф о вреде использования смартфона перед сном.