Психологи назвали способы понравиться незнакомцам при первой встрече

Немецкие психологи из Лейпцигского университета изучили основные стратегии коммуникации, к которым прибегают люди при первой встрече с незнакомцами. Они выяснили, какое поведение помогает вызвать симпатию при знакомстве. Исследование опубликовано в научном журнале Psychological Science (PSS).

Когда два человека встречаются впервые, у них быстро формируется первое впечатление друг о друге. Эти впечатления основаны на таких факторах, как внешний вид, язык тела, тон голоса и содержание первоначального разговора, часто полагаясь на тонкие сигналы. Мозг обрабатывает эту информацию быстро и инстинктивно, используя прошлый опыт и социальные нормы для принятия быстрых решений.

Ученые провели опрос, в котором приняли участие 139 молодых людей, чей средний возраст составил 24 года. Добровольцев разделили на группы, члены которых провели друг с другом пятиминутные беседы на различные темы. Исследователи записывали разговоры на видео. После этих встреч участников попросили оценить, насколько им понравился каждый член группы.

Психологи выделили два главных вида поведения — агентное и коллективное. Первое характеризуется такими качествами, как лидерство, доминирование, уверенность и честолюбие, а второе — вежливостью, доброжелательностью, теплотой и дружелюбием.

Результаты показали, что участники последовательно вели себя одинаково с разными партнерами по взаимодействию. Однако у них часто развивались определенные уровни симпатии или антипатии к конкретным людям в процессе общения.

Участники, демонстрировавшие высокий уровень как общественного, так и агентского поведения, обычно больше нравились членам группы, и поэтому становились более популярными.

При изучении факторов, влияющих на то, насколько понравился конкретный человек, значимыми были коллективное поведение, особенно доброжелательное и дружелюбное, а также общий уровень коллективного поведения. Однако более высокие уровни агентного поведения были связаны с более низкими уровнями индивидуальной симпатии.

Психологи пришли к выводу, что лучшей стратегией при первом знакомстве будет проявление в равной степени как уверенности, так и доброжелательности, либо же человеку стоит полагаться на методы коллективного поведения, то есть быть мягким, вежливым и дружелюбным. Это поможет завоевать расположение конкретного человека.

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