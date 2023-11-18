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Астробиологи обнаружили потенциально обитаемые зоны на Меркурии

PJS: соляные ледники Меркурия могут указывать на возможность существования жизни

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Shutterstock

Американские астробиологи из Планетологического института в штате Аризона обнаружили свидетельства существования соляных ледников на полюсах Меркурия. Это говорит о вероятности наличия потенциально обитаемых зон глубоко под поверхностью самой горячей планеты Солнечной системы. Исследование опубликовано в научном журнале Planetary Science Journal (PJS).

«Наше открытие дополняет другие недавние исследования, показывающие, что на Плутоне есть азотные ледники, а это означает, что явление оледенения простирается от самых жарких до самых холодных границ нашей Солнечной системы. Эти места имеют решающее значение, поскольку они определяют, как содержащиеся в них летучие соединения воздействуют на планетарные ландшафты», — отметил ведущий автор статьи Алексис Родригес.

По словам ученых, на Земле особые солевые соединения создают обитаемые ниши в самых суровых условиях, таких, как пустыня Атакама в Чили. Наличие соли на Меркурии заставляет предположить, что недра планеты могут быть более пригодны для жизни, чем ее выжженная Солнцем поверхность со средней температурой около 179 °C.

Исследователи предполагают, что солевые отложения на полюсах Меркурия могли возникнуть в далеком прошлом благодаря воде. В этом сценарии высвободившееся в результате вулканической активности вещество на некоторое время создало на планете бассейны или мелкие моря жидкой воды или воды в сверхкритическом состоянии, то есть в виде чрезвычайно плотного и очень соленого пара. Затем вода испарилась либо ушла в почву, оставив после себя толстый слой с преобладанием солей и глинистых минералов.

Ранее зонд «Юнона» обнаружил органику на крупнейшей луне Юпитера.

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