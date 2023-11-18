Найден способ снизить риск остеоартрита коленного и тазобедренного суставов

Жирные кислоты омега-3 и омега-6 могут снижать риск развития остеоартрита, доказали ученые. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Предыдущие работы показали, что высокое потребление полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) может влиять на риск остеоартрита. Однако не было ясно, связано ли это с прямым действием этих веществ, либо с другими факторами. Например, возможно, что высокое потребление омега-3 жирных кислот характерно для людей, которые в целом больше заботятся о своем здоровье или больше зарабатывают, а потому имеют доступ к качественным медицинским услугам.

В новом исследовании ученые проверили наличие причинно-следственной связи между ПНЖК и риском остеоартрита коленного и тазобедренного суставов, используя не реальные уровни ПНЖК в организме участников, а мутации, которые ранее были связаны с высоким или низким уровнем потребления ПНЖК. Это позволило врачам исключить влияние среды.

Генетические данные были взяты из Британского биобанка. Для определения риска остеоартрита использовали снимки МРТ. Ученые получили убедительные доказательства того, что омега-3 и омега-6 жирные кислоты снижают риск остеоартрита, особенно коленного сустава. Для подтверждения этих результатов необходимы дальнейшие исследования с участием большого числа пациентов.

Ранее ученые выяснили, что тренировки в неправильное время могут способствовать разрушению суставов.