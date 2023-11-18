Одноразовый пластик может повышать риск болезни Паркинсона

Ученые из Университета Дьюка выяснили, что наночастицы пластика вызывают изменения в мозге, связанные с болезнью Паркинсона и некоторыми типами деменции. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Многочисленные данные показывают, что факторы окружающей среды могут играть важную роль в развитии болезни Паркинсона, но по большей части эти факторы не идентифицированы. В новом исследовании ученые выяснили, что наночастицы пластика полистирола, обычно встречающиеся в одноразовых предметах (стаканчиках для напитков и столовых приборах), формируют прочные связи с белком альфа-синуклеином, способствуя его накоплению в мозге мышей, а также в нейронах человека.

Предыдущие исследования показали, что неправильно утилизированный пластик разбивается на очень микро- и наночастицы, которые накапливаются в воде и продуктах питания. Эксперименты с участием людей показали, что в крови большинства взрослых присутствуют частицы пластика. Чтобы подтвердить связь болезни Паркинсона и накопления нанопластика в мозге, понадобятся дополнительные исследования на людях.

Ранее ученые выяснили, что домашние животные замедляют ухудшение памяти у пожилых.