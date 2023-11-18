проект

>

Одноразовый пластик может повышать риск болезни Паркинсона

Science Advances: наночастицы пластика могут повышать риск болезни Паркинсона

close
100%
Depositphotos

Ученые из Университета Дьюка выяснили, что наночастицы пластика вызывают изменения в мозге, связанные с болезнью Паркинсона и некоторыми типами деменции. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Многочисленные данные показывают, что факторы окружающей среды могут играть важную роль в развитии болезни Паркинсона, но по большей части эти факторы не идентифицированы. В новом исследовании ученые выяснили, что наночастицы пластика полистирола, обычно встречающиеся в одноразовых предметах (стаканчиках для напитков и столовых приборах), формируют прочные связи с белком альфа-синуклеином, способствуя его накоплению в мозге мышей, а также в нейронах человека.

Предыдущие исследования показали, что неправильно утилизированный пластик разбивается на очень микро- и наночастицы, которые накапливаются в воде и продуктах питания. Эксперименты с участием людей показали, что в крови большинства взрослых присутствуют частицы пластика. Чтобы подтвердить связь болезни Паркинсона и накопления нанопластика в мозге, понадобятся дополнительные исследования на людях.

Ранее ученые выяснили, что домашние животные замедляют ухудшение памяти у пожилых.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий