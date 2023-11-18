Прозрачные рыбы помогут восстанавливать сердца людей после инфарктов

Ученые из Центра молекулярной медицины Макса Дельбрюка (MDC) установили механизм, который позволяет рыбкам данио полностью восстанавливать сердечную мышцу после инфаркта. Открытие может лечь в основу лекарств для регенерации сердца у людей. Исследование опубликовано в журнале Developmental Cell.

Человеческое сердце не способно выращивать новые клетки сердца: вместо этого поврежденная инфарктом мышца (миокард) заменяется рубцовой тканью. Это ухудшает способность сердца к сокращению. В новом исследовании ученые выявили механизм, который позволит запускать регенерацию миокарда после инфаркта.

Известно, что ключевую роль в регенерации при инфаркте играют вегетативная нервная система и иммунитет, в частности, иммунные клетки макрофаги. В новой работе ученые провели эксперименты на личинках рыбок данио, способных полностью восстанавливать поврежденную сердечную мышцу. На ранних стадиях развития эти животные прозрачны, а потому удобны для изучения.

Биологи вызвали повреждение миокарда у рыбок данио, а также заблокировали несколько молекул на поверхности иммунных клеток макрофагов, играющих важную роль в регенерации сердца. Это позволило биологам выяснить, какие молекулы отвечают за связь нервной системы и иммунитета во время их совместной работы по восстановлению сердечной мышцы. Блокирование этих молекул привело к тому, что макрофаги не перемещались к месту повреждения миокарда. Это ухудшило регенерацию сердечной мышцы у рыб и запустило процесс рубцевания.

Теперь ученые планируют изучить, чем отличается передача сигналов от нервной системы к иммунитету между рыбками данио и людьми. Это поможет понять, почему ткань сердечной мышцы не способна регенерировать у человека и обнаружить молекулы, которые станут мишенями для лекарств, восстанавливающих сердце после инфаркта.

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