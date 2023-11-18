Эксперт объяснила, откуда взялась Снегурочка у деда Мороза

Дед Мороз и Снегурочка не родственники, и скорее всего Дед Мороз «украл» свою внучку, рассказала «Газете.Ru» эксперт по детской литературе, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета (МГПУ), доцентом Екатерина Асонова.

«Можно сказать, что Снегурочку Дед Мороз как бы взял или «украл» из другой сказки. Сам по себе его образ суров и страшен, поэтому вводится фигура Снегурочки, которая «смягчает» Деда Мороза. Она была введена в сценарий в качестве посредника между Дедом Морозом и детьми: методисты считали, что персонаж-девочка вызовет больше доверия у детей. По большей части советские создатели просто взяли двух не связанных друг с другом персонажей, и соединили их», — объяснила Асонова.

По словам специалиста, прообразом Снегурочки был персонаж старой сказки, в которой рассказывается о бездетной паре деда и бабки, которые слепили себе из снега девочку и назвали ее Снегуркой, но летом девочка растаяла.

Свою интерпретации истории описал Александр Островский в пьесе «Снегурочка» (1873). В ней у Мороза и его жены Весны-Красны родилась дочь Снегурочка. Однако такой союз разозлил бога Ярило и он убил девочку солнечным светом, растопив ее. Такой образ ледяной девочки начал кочевать по разным детским произведениям, в том числе и рождественским. В них дети часто находили в Рождественскую ночь Снегурочку в снегах на улице и приводили домой, чтобы согреть ее у огня, однако она всегда таяла.

Кроме пьесы Островского имена Мороз и Снегурочка рядом нигде не встречались, но в 1937 году они все равно появились на первой советской елке вместе в качестве дедушки и внучки.

«Объяснение, почему Снегурочка стала внучкой, а не дочкой, лежит на поверхности. Мороз староват для того, чтобы иметь такую юную дочь. Мы и в сказке Снегурочку воспринимаем именно как внучку. В сказках всегда говорится «жили-были дед и баба», люди воспринимают это как дедушку и бабушку, хотя на деле это символ бедности и бед. Поэтому их родственные связи — это влияние восприятия возраста, других причин тут нет», — отметила специалист.

Подробнее о том, кто стал прообразами Деда Мороза, почему у него нет жены, и как его воскресили в советское время – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Асонова объяснила, почему в русских сказках есть бабки и дедки, но нет родителей.