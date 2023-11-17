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Российские ученые обнаружили новую функцию селезенки

В РУДН выяснили, что селезенка способствует восстановлению поврежденной печени

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Ученые из РУДН выяснили, что при значительном поражении печени селезенка помогает подавить воспаление, тем самым способствуя регенерации печени. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Ключевую роль в восстановлении печени играет иммунная система, одна из частей которой — это селезенка, напрямую связанная с печенью через воротную вену. Однако точный механизм их взаимодействия не был известен. В новой работе ученые удалили 70% печени у мышей, чтобы изучить изменения, происходящие в селезенке.

Всего через сутки после операции в селезенке снизилось количество иммунных клеток макрофагов и моноцитов, что свидетельствует об их миграции в печень. Одновременно стали более активны гены, ответственные за синтез ингибиторов сериновых протеаз. Эти ферменты участвуют в регуляции многих процессов, в том числе и в подавлении воспалительной реакции.

«Прямая анатомическая связь печени и селезенки обеспечивает согласованную реакцию этих органов на инфекцию, травму, токсические и другие виды повреждений. В основе этого взаимодействия лежит не только общее кровообращение между ними, но и общие барьерные и иммунные функции», — объяснил доктор медицинских наук, заведующий лабораторией экспериментальной морфологии НИИ молекулярной и клеточной медицины РУДН Андрей Ельчанинов.

Ранее стало известно, как избавиться от лишнего жира в печени.

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