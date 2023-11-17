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Врач объяснила, как повысить вероятность рождения ребенка без аутизма

Психиатр Устинова: фетальное программирование может помочь предотвратить аутизм

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Развитие расстройства аутистического спектра (РАС) у ребенка можно предотвратить на ранних этапах развития плода. В этом родителю может помочь фетальное программирование, рассказала «Газете.Ru» врач-психиатр, доктор медицинских наук НИИ педиатрии и охраны здоровья детей РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Наталия Устинова.

«Это теория, согласно которой сигналы окружающей среды во время внутриутробного развития плода играют основополагающую роль в определении траекторий здоровья на протяжении всей жизни. В рамках этого направления выделяются управляемые факторы, которые могут повысить вероятность рождения здорового ребенка. Это базовое ведение здорового образа жизни, отказ от препаратов, которые провоцируют РАС», — отметила специалист.

Кроме того, крайне важно проводить профилактику преждевременных родов, которая включает грамотное наблюдение врача-гинеколога до родов и во время беременности.

Шведские ученые из Лундского университета выяснили, что ранние роды могут быть одной из основных причин развития РАС среди детей. Устинова отметила, что это не единственное исследование, которое подтверждает: ребенок, рожденный преждевременно, имеет повышенные риски формирования нарушений нейропсихического развития, включая аутизм, или, как принято сейчас называть это состояние, расстройства аутистического спектра (РАС).

«Важно подчеркнуть, что преждевременные роды — это, возможно, не начало, а один из этапов процесса, в результате которого и формируется РАС. Кроме того, исследования определяют общие факторы риска для недоношенности и аутизма: метаболические нарушения, сахарный диабет, дефицитное питание, высокий индекс массы тела мамы. Но связь между недоношенностью и аутизмом не означает, что одно обязательно вызывает другое. Исследователей интересуют возможные генетические факторы и факторы окружающей среды, влияющие как на преждевременные роды, так и на аутизм», — объяснила Устинова.

Подробнее о том, действительно ли аутизм связан с недоношенностью, и какие факторы провоцируют преждевременные роды – в материале «Газеты.Ru».

Ранее гинеколог Ильина назвала шесть факторов, провоцирующих преждевременные роды.

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