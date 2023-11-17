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Названо неожиданное полезное свойство кофе

BMC: кофе снижает риск заражения коронавирусом

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Ученые из Государственного медицинского университета в Шэньяне (Китай) обнаружили, что кофе снижает риск заражения коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в BMC (BioMed Central).

Некоторые исследования показали, что рацион питания, в который входят продукты, богатые полифенолами (растительными пигментами, которые содержатся в овощах) обеспечивает активный иммунный ответ при COVID-19 и облегчает симптомы этого заболевания. Китайские ученые стремились выяснить, может ли употребление кофе послужить методом профилактики коронавируса.

Оказалось, что кофе действительно способен препятствовать проникновению SARS-CoV-2 и его штаммов (Альфа, Дельта и Омикрон) в клетки человеческого тела. Употребление этого напитка влияет на активность катепсина L. Это так называемая эндопротеаза, то есть пищеварительный фермент. Для того, чтобы SARS-CoV-2 «присоединился» к клеткам, его спайковый белок (S белок) должен быть расщеплен катепсином L. Ученые выяснили, что употребление кофе блокирует этот механизм.

Вероятнее всего, защитные свойства кофе обусловлены содержанием в нем хлорогеновой кислоты (CGA) и психоактивного вещества — кофеина. Хлорогеновые кислоты способны снижать интенсивность воспалительных процессов в организме, они подавляют выработку особых медиаторов, вызывающих его. Одновременно с этим, кофеин может стимулировать работу иммунной системы.

Ранее диетолог рассказала, в какой форме лучше принимать кофеин для повышения бодрости.

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