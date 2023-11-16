Ученые назвали опасность длительного употребления обезболивающих для молодых людей

Британские ученые из Лондонского университета Святого Георгия и Ливерпульского университета выяснили, что длительное использование обезболивающих препаратов с раннего возраста может вызвать ухудшение психического здоровья во взрослой жизни. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet Regional Health — Europe.

Используя базу данных анонимных электронных медицинских карт, специалисты изучили состояние здоровья 853 625 детей и молодых людей в возрасте от 2 до 24 лет. Из этих лиц у 115 101 была диагностирована хроническая боль, а 20 298 получали повторный рецепт на анальгетики.

Ученые пришли к выводу, что само по себе наличие хронических болей в детстве и молодости на 29% повышает возможность развития душевных расстройств в дальнейшем. Однако продолжительное лечение с помощью болеутоляющих увеличивает шансы на появление психических заболеваний на 46%, а риск злоупотребления психоактивными веществами — на 82%.

«Эти тенденции вызывают беспокойство, поскольку люди моложе 25 лет особенно уязвимы. Это означает, что регулярное использование обезболивающих для облегчения хронической боли может привести к непреднамеренному чрезмерному использованию лекарств. Определение того, когда наступит подходящее время для направления этих молодых людей в специализированные службы по лечению боли для более целенаправленной поддержки, также будет жизненно важным фактором при обновлении практики лечения боли», — отметил соавтор исследования, профессор Рича Софат.

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