Найден способ снизить риск деменции при гипертонии

Ученые из Тулейнского университета выяснили, что более тщательный контроль артериального давления снижает риск деменции у взрослых с гипертонией. Исследование представлено на научной сессии Американской кардиологической ассоциации.

В новом исследовании приняли участие 34 тысячи человека старше 40 лет из 326 деревень Китая. Все они имели гипертонию: артериальное давление 140/90 мм рт. ст. или выше, либо 130/80 мм рт. ст. или выше в случае людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Жителей половины деревень случайным образом распределили в группу обычного контроля давления или интенсивного вмешательства. В первой группе пациенты получали стандартное лечение у деревенских или городских врачей. Во второй группе лекарства предоставляли бесплатно или со скидкой, план лечения был индивидуален, а целью были снизить давление до менее чем 130 на 80 мм рт. ст.

Через 48 месяцев среднее артериальное давление в группе интенсивного вмешательства составило 128/73 мм рт. ст. по сравнению с 148/81 мм рт. ст. в группе обычного контроля. Кроме того, у пациентов из группы вмешательства риск развития деменции был на 15% ниже, а риск общего ухудшения памяти — на 16% ниже, чем в группе, получавшей обычную помощь. Также более тщательный контроль давления был связан со снижением риска летального исхода и госпитализации.

«Эти результаты подчеркивают важность широкого внедрения более интенсивного контроля артериального давления для снижения глобального бремени деменции», — заключили авторы работы.

Предыдущие наблюдательные исследования показали, что у людей с гипертонией риск деменции на 42% выше по сравнению со здоровыми людьми, если они не снижают давление до нормы. В то же время у тех, кто контролировал давление, риск деменции такой же, как у здоровых сверстников. Необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, может ли снижение артериального давления уменьшить риск деменции среди взрослых без гипертонии.

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