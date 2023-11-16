Интервальное голодание помогает похудеть и улучшает настроение, доказали ученые

Ученые из Королевского колледжа Лондона (KCL) выяснили, что интервальное голодание может улучшить настроение, повысить энергию и уменьшить чувство голода. Об этом сообщается на сайте колледжа.

В эксперименте приняли участие 37 545 человек. В течение первой недели они ели как обычно, а затем на семь дней перешли на интервальное голодание. Они ежедневно отправляли отчет о времени приемов пищи, своей самооценке энергии, настроении и чувстве голода в специальное приложение на смартфоне. Анализ данных подтвердил, что ограничение потребления пищи 10-часовым периодом и голодание в течение оставшихся 14 часов значительно улучшает самочувствие и притупляет голод.

51% участников, которые придерживались интервального голодания наиболее строго, сообщили о небольшом снижении веса за период от двух до 16 недель. Этот результат согласуется с данными других исследований, которые также показали, что ограничение времени приема пищи может предотвратить диабет 2 типа у людей с высоким риском заболевания.

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