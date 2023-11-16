Ученые рассказали, что диетические напитки парадоксальным образом провоцируют диабет

Ученые из Валенсийского международного университета в Италии обнаружили, что употребление диетических напитков на основе заменителей сахара связано с высоким риском развития диабета, ожирения, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в Science Direct.

Сладкие напитки с низким содержанием калорий производятся с использованием искусственных заменителей сахара. Они позиционируются производителями как «здоровая альтернатива» рафинированному сахару. Тем не менее, многочисленные исследования показали, что такие заменители небезопасны для здоровья.

Итальянские ученые проанализировали 18 предыдущих работ на тему влияния искусственных подсластителей на организм человека. Совокупность результатов этих исследований свидетельствует о том, что искусственные заменители сахара потенциально повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, хронических болезней почек, ожирения, гипертонии, сахарного диабета и рака поджелудочной железы.

Связь таких напитков с повышенным риском развития заболеваний почек и раком поджелудочной железы ученые оценили как слабую. Тем не менее, сукралоза и сахарин (заменители сахара) действительно способны нанести вред здоровью кишечника. Они могут вызывать дисбактериоз.

Кроме того, искусственные подсластители оказались неэффективны в борьбе с сахарным диабетом и ожирением. Напротив, эти вещества увеличивают риск развития этих заболеваний. Вероятнее всего, употребление диетических напитков стимулирует рост определенных кишечных бактерий, способных вызывать нарушения процесса метаболизма глюкозы.

Ранее российские ученые рассказали, что не все заменители сахара вредны.