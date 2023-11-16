Куркумин оказался эффективен в качестве вспомогательного средства при терапии ВИЧ-инфекции

Ученые из Университета Теннесси выяснили, что куркумин повышает эффективность терапии ВИЧ-инфекции, улучшая доставку антиретровирусного препарата элвитегравира в организм через гематоэнцефалический барьер — барьер между кровеносной и центральной нервной системой. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Антиретровирусная терапия (АРТ) — метод терапии ВИЧ-инфекции, основанный на регулярном приеме двух и более противовирусных препаратов. Несмотря на то, что такой метод лечения улучшает здоровье и качество жизни людей с ВИЧ, в организме такого человека могут существовать вирусные «резервуары». Американские исследователи стремились найти способ устранить их с помощью инновационных методов совершенствования терапии.

Они предположили, что куркумин — ярко-желтое химическое вещество, вырабатываемое растениями вида Curcuma longa, может повысить эффективность проникновения молекул антиретровирусного препарата элвитегравира через гематоэнцефалический барьер. Это структура головного мозга, представляющая собой барьер из клеток эндотелия между кровеносной и центральной нервной системой.

Ученые провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Куркумин выступал в качестве адъюванта — вещества, используемого для усиления иммунного ответа при введении одновременно с иммуногеном (элвитегравиром). Выяснилось, что применение куркумина в качестве адъюванта улучшило способность элвитегравира проникать через гематоэнцефалический барьер. Кроме того, такой метод терапии поспособствовал снижению уровня окислительного стресса в организме грызунов. Окислительный стресс — это повреждение клеток при недостаточном функционировании антиоксидантной системы.

Также исследователи подчеркнули, что куркумин снижает концентрацию провоспалительных цитокинов — молекул, обладающих способностью стимулировать воспалительные процессы. Ученые надеются, что их открытие позволит усовершенствовать терапию ВИЧ-инфекции в будущем.

Ранее было установлено, почему у больных ВИЧ развивается рак.