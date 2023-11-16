Ученые оценили эффективность массажа и иглоукалывания для лечения боли

Иглоукалывание и массаж эффективны при лечении скелетно-мышечной боли на поздних стадиях рака, показало исследование. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

В эксперименте приняли участие 298 пациентов с поздними стадиями рака или неоперабельными опухолями. В среднем пациенты страдали от боли около четырех лет, более половины из них принимали обезболивающие препараты. Участников случайным образом разделили на две группы. 150 посещали сеансы акупунктуры, а 148 — массаж у сертифицированных физиотерапевтов с опытом ведения онкологических больных.

По истечении 26 недель более чем у 50% пациентов, посещавших иглоукалывание или массаж, уменьшились боль и утомляемость, улучшились сон и качество жизни, а также они стали менее зависимы от обезболивающих. Существенной разницы в эффективности двух типов лечения не наблюдалось. Наиболее распространенными побочными эффектами массажа были локальная болезненность и головная боль, а иглоукалывания — кровотечение, синяки и боль в месте введения игл.

При акупунктурной терапии 10–20 игл помещались на соответствующую глубину в четыре или более точек вблизи области с максимальной болью в теле примерно на 20 минут. У пациентов без имплантированных электромедицинских устройств также применялась электростимуляция. Массажную терапию начинали с дыхательных упражнений, расслабления затылочных мышц и мобилизации ребер в течение пяти минут, после чего следовал 20-минутный массаж в области боли. Применялось давление от легкого до умеренного, а методы включали растяжение мышц, сдавливание, постизометрическое расслабление, поколачивание, миофасциальный релиз и работа с триггерными точками.

Исследование было ограничено отсутствием группы имитации или контроля, поэтому возможно, что улучшение состояния пациентов было частично или полностью связано с самовнушением.

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