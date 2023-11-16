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Найден способ избавиться от лишнего жира в печени

AASLD: препарат Ретатрутид избавляет от жировой болезни печени

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vims.ac.in

Экспериментальный препарат Ретатрутид помог похудеть пациентам с ожирением и сократил количество жира в печени. Исследование представлено на заседании Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (AASLD).

Предыдущая работа ученых, опубликованная в июне 2023-го, показала, что Ретатрутид позволяет людям с ожирением сбросить около четверти исходного веса за 11 месяцев. Теперь данные, полученные от некоторых участников этого исследования, показали, что препарат также способен избавить от жировой болезни печени — накопления большого количества жира в печени и вокруг нее. Это состояние является распространенным побочным эффектом ожирения. Примерно у 70% людей с диабетом 2 типа также имеется жировая болезнь печени.

Ученые использовали данные 98 взрослых, страдающих ожирением и получавших высокую или низкую дозу препарата. К концу исследования у количество жира в печени у пациентов уменьшилось в среднем на 81-86%. К 48-й неделе 93% пациентов, принимавших более высокую дозу, потеряли достаточно жира в печени, чтобы его уровень упал ниже 5%, то есть они излечились от жировой болезни печени.

Ранее ученые назвали лекарство, помогающее похудеть и снизить сердечно-сосудистый риск на 20%.

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