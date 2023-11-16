Создан пластырь против грыж межпозвонковых дисков

Создан пластырь, который активируется естественными движениями человека и устраняет межпозвонковые грыжи. Разработка ученых из Пенсильванского университета опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Грыжа возникает, когда в одном из мягких дисков, расположенных между позвонками, образуется трещина или отверстие, и мягкая внутренняя часть выпячивается наружу. В результате межпозвонковый диск теряет способность к амортизации позвонков. Хотя многие грыжи проходят сами, пациентам нередко требуется операция. Однако не существует лечения повторяющихся грыж, которые приводят к нестабильности позвоночника.

В новом исследовании ученые протестировали восстанавливающие пластыри, активируемые напряжением (TARP). Ими окружают межпозвоночный диск во время операции. В дальнейшем движения пациента приводят к высвобождению из пластыря противовоспалительной молекулы (анакинры). Испытание пластыря на козах показало, что он позволяет восстановить амортизационные способности межпозвонковых дисков, предотвратить грыжу и дальнейшее разрушение позвонков. Все это снижает риск развития хронической боли в позвоночнике.

Ранее ученые назвали эффективные тренировки для людей с болью в спине и артритом.