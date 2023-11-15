Ученые предсказали многократный рост глобальной смертности из-за жары к 2050 году

В ближайшие десятилетия во всем мире глобальная смертность от связанных с жарой причин увеличится на 370%, или в 4,7 раза. Об этом говорится в ежегодном отчете The Lancet Countdown, подготовленном международной группой ученых для медицинского журнала The Lancet.

Специалисты предупреждают, что более частые засухи поставят миллионы людей под угрозу голода, а повышение температур позволит переносящим болезни комарам распространяться дальше, чем когда-либо. По прогнозам, к 2050 году еще около 520 млн человек будут испытывать умеренную или острую нехватку продовольствия. К этому же сроку передача лихорадки денге увеличится на 36%.

Согласно данным исследования, в 2013-2022 годах количество людей старше 65 лет, ушедших из жизни в связи с жарой, увеличилось на 85% по сравнению с периодом с 1991 по 2000 год.

Несмотря на растущие призывы к глобальным действиям, выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, достигли новых максимумов в прошлом году, говорится в отчете.

Это заявление согласуется с последними данными ООН, согласно которым текущие обязательства стран по сокращению парниковой эмиссии позволят снизить углеродные выбросы всего на 2% к 2030 году, тогда как для эффективного сдерживания глобального потепления необходимо урезать эмиссию на 43%.

Ранее ученые выяснили, что экстремальная жара грозит жизни как минимум 200 тыс. жителей США.