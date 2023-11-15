В России разработали светящийся гель на основе спирулины для заживления ран

Ученые МФТИ и НИЦ «Курчатовский институт» создали пористый покровный материал для заживления ран на основе природного полимера хитозана и повышающего способность к свечению вещества С-фикоцианина — белка, добытого из водоросли спирулины. Пигментно–белковый комплекс продемонстрировал высокие антиоксидантные и противовоспалительные свойства, а его способность флуоресцировать может быть использована для создания систем мониторинга заживления ран. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

«С-фикоцианин обладает антиоксидантными, ранозаживляющими, антимикробными и противовоспалительными свойствами. Таким образом, С-фикоцианин является перспективным компонентом ранозаживляющих материалов, а его включение в полимерную матрицу позволит регулировать скорость его высвобождения, пролонгируя, таким образом, длительность его действия», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник лаборатории глубокой переработки биомассы отделения биоэнергетики НБИКС-природоподобных технологий НИЦ «Курчатовский институт» Яна Сергеева.

Чтобы избежать попадания на рану слишком большого количества раствора, ученые использовали высокопористый хитозан. В опытах in vitro было установлено, что в течение первого часа высвобождалось около 50% С-фикоцианина, а максимальная концентрация достигалась через пять-семь часов и оставалась на постоянном уровне в течение последующих 19 часов.

При изучении процесса заживления ран с использованием С-фикоцианин-содержащего гидрогеля в опытах было показано, что с использованием специальной системы визуализации (оптической томографии), можно получать изображения животного с ярко светящейся областью раны, а по изменению области и интенсивности флуоресценции можно судить об успешности процесса ранозаживления.

В будущем запланировано проведение экспериментов на лабораторных животных как для подтверждения биосовместимости полученного материала, так и проведение экспериментов по оценке его ранозаживляющей способности.

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