проект

>

Врач рассказал, что может вызвать рак желудка

Онколог Иванов назвал три фактора, провоцирующих рак желудка

close
100%
RIKEN

Рак желудка развивается спорадически при участии внешних факторов риска, таких как инфекция Helicobacter pylori (HP-инфекция), особенности питания и образа жизни, рассказал «Газете.Ru» главный врач клиники «Мамма» онколог Антон Иванов.

«Неправильный режим питания, например постоянное переедание, голодание или слишком частые приемы пищи раздражают стенку желудка. Немаловажную роль играет и бактерия Helicobacter pylori, которая при размножении может спровоцировать появление гастрита, язв и рака», – рассказал Иванов.

Способность бактерии вызывать поражение желудочно-кишечного тракта может меняться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, который колонизирует бактерия. Другими словами, не всегда наличие бактерии приводит к появлению рака желудка, однако у людей с ней риски развития болезни выше, говорит Иванов.

По словам врача, эти бактерии вырабатывают вещества, которые негативно влияют на эпителий желудка. В итоге он становится уязвимым для желудочного сока, который начинает его разъедать. Кроме того, из-за наличия большого количества бактерии в желудке включается иммунитет, что приводит к постоянному воспалению, что также негативно влияет на состояние желудка.

«Кроме того, риск развития рака желудка при наличии в семье родственника с таким диагнозом возрастает в 2-3 раза. Это частично связано с распространенностью в семьях инфекции Helicobacter pylori, а также с наследованием генетических мутаций. То есть по наследству передается не сама болезнь, а генные мутации, которые обуславливают предрасположенность к возникновению рака», – подчеркнул специалист.

Ранее ученые выяснили, что вызывающая рак желудка бактерия может повышать риск деменции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий