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Врач рассказал, почему люди становятся ниже с возрастом

Daily Mail: уменьшение роста после 30 лет естественно для человека

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Британский терапевт Мартин Скерр рассказал, что причиной уменьшения роста после 30 лет у обоих полов является истончение межпозвоночных дисков. Кроме того, вследствие менопаузы женщины теряют больше сантиметров роста, чем мужчины. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач объяснил, что с возрастом анатомия позвоночника человека меняется. Межпозвоночные диски, хрящевые образования, соединяющие между собой позвонки и действующие как амортизаторы между ними, с годами становятся тоньше. Это естественное «проседание» характерно для всех людей. Аналогичный дегенеративный процесс поражает и сами позвонки. Микроскопические изменения в структуре кости приводят к их «усыханию», что также способствует уменьшению общего роста.

После 30 лет как мужчины, так и женщины становятся ниже. Тем не менее, некоторые исследования показывают, что женщины теряют большее количество сантиметров роста. К 80 годам мужчины становятся ниже примерно на 5 сантиметров, а женщины — на 8 сантиметров. Вероятнее всего, снижение выработки эстрогенов в период менопаузы связано со значительной потерей костной массы.

Другой причиной уменьшения роста может быть наличие выпирающего живота. Он может появиться вследствие набора избыточного веса или уменьшения расстояния между грудной клеткой и тазом. Лишний вес делает человека визуально ниже, в то время как расстояние между грудной клеткой и тазом действительно может стать меньше из-за возрастных изменений в позвоночнике.

Ранее медики перечислили болезни, связанные с высоким ростом.

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