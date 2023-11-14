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Психолог рассказал, какие маньяки при общении производят самое пугающее впечатление

Психолог Дворянчиков: самые пугающие маньяки похожи на обычных людей

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Shutterstock

Самое сильное впечатление оставляют те маньяки, которые ничем не отличаются от нормального обычного человека, рассказал «Газете.Ru» профессор Николай Дворянчиков, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ, который больше 10 лет проработал в Лаборатории судебной сексологии Центра им. Сербского и лично беседовал с сотнями преступников.

Такие же чувства вызывают преступники с харизмой, которые могут поддерживать разговор, направить его в нужную сторону, захватить инициативу, блеснуть каким-то талантом, просвещенностью в каких-то сферах.

«Когда видишь перед собой человека, подобного Теду Банди , который обладал невероятной харизмой, имел высшее психологическое образование, учился на юриста (второе высшее), занимал высокий пост в Республиканской партии США, сделал успешную политическую карьеру, устроил свою семейную жизнь, был высокоинтеллектуальным эрудитом, коммуникативно компетентным, при этом на протяжении длительного времени ему удавалось скрывать свою «темную сторону» от общества, — вот тут становится не по себе», – объяснил Дворянчиков.

По его словам, однажды ему пришлось беседовать с российским аналогом Теда Банди. Это преступник из Ростовской области, которому предъявлялось больше десяти эпизодов. На психиатрическом освидетельствовании у него не было обнаружено серьезных отклонений.

«Беседуя со мной, он вполне здраво рассуждал. Когда речь заходила про само поведение в момент преступления, меня удивляло, что он совершенно спокойно, обыденно и привычно для себя сообщает, как, кого и где он останавливал, и что с этими людьми делал. Речь идет о насильственных действиях сексуального характера, которые он совершал в отношении женщин в лесополосе. Женщины уходили в лес за грибами, за ягодами, а он на них нападал, насиловал и убивал», – отметил специалист.

Подробнее о том, какие два типа преступников существуют, какие характеристики присущи маньякам, и почему вообще такие люди существуют – в материале «Газеты.Ru».

Ранее психолог Дворянчиков назвал три фактора, из-за которых маньяков сложнее поймать.

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