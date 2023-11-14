Ученые выяснили, как потепление в Арктике скажется на глобальном климате

Быстрое потепление в Арктическом регионе приведет к тому, что средняя глобальная температура преодолеет важный климатический порог в 2°C на пять и восемь лет раньше, чем ожидалось. К такому выводу пришли британские ученые из Университетского колледжа Лондона и их коллеги из других стран. Исследование опубликовано на официальном сайте Европейского союза наук о Земле (EGU).

Специалисты рассмотрели 40 климатических моделей, которые легли в основу отчета ООН об изменении климата за 2021 год. Эти модели делят поверхность Земли на трехмерную сетку ячеек, моделируя физические процессы, происходящие внутри каждой ячейки. Как показало моделирование, из-за повышения температур на Северном полюсе глобальный рубеж в 1,5°C будет пройден уже в 2031 году, а предел в 2°C — в 2051-м вместо 2036-го и 2059 года соответственно.

Показатели потепления в 1,5°C и 2°C были установлены на международных Парижских соглашениях по климату в 2015 году в качестве температурных значений, после которых климатические изменения начнут развиваться непредсказуемо, создавая все больше угроз для человечества и жизни на нашей планете.

Ученые также обнаружили, что непропорционально быстрое потепление в Арктике, известное как арктическое усиление, добавило такую же непропорциональную неопределенность к климатическим прогнозам.

Арктическое усиление, наиболее значительное в зимние месяцы, вызвано несколькими факторами. Одним из них оказалось отступление морского льда, а это означает, что больше солнечного света (и тепла) поглощается водой, а не отражается обратно в пространство. Другим фактором стало меньшее вертикальное перемешивание воздуха на полюсах, чем в тропиках, что удерживает более теплые воздушные массы ближе к поверхности Земли.

«Быстрое потепление в Арктике имеет глобальные последствия, которые мы не учитываем в этом исследовании, включая повышение уровня моря и таяние вечной мерзлоты, что приводит к выбросу большего количества углерода в воздух», — отметил соавтор исследования Жюльен Стров из Университета Манитобы в Канаде.

Ранее ученые назвали потепление в Арктике угрозой для миллионов людей.