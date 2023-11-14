Химики с помощью ИИ нашли молекулу для производства кислорода на Марсе

Ученые из Китайского университета науки и технологий в городе Хэфей нашли молекулу, которую в перспективе можно будет использовать для производства кислорода на Марсе. Анализ провели с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ). Исследование опубликовано в научном журнале Nature Synthesis (NatSynth).

Будущим пилотируемым полетам на Марс понадобится кислород — не только для дыхания людей, но и для использования в качестве ракетного топлива. Одним из ключевых способов сделать такие миссии экономически эффективными в долгосрочной перспективе представляется использование ресурсов существующих на красной планете ресурсов.

Подобным ресурсом может стать водяной лед, в большом количестве присутствующий на Марсе. Чтобы превратить его в кислород, необходимы соединения-катализаторы, которые смогут расщепить замерзшую воду на кислород и водород.

Научная команда сосредоточилась на изучении марсианских метеоритов — обломков скал, упавших на Землю после того, как удары из космоса отбросили их от соседней планеты.

Ученые создали роботизированную систему под управлением ИИ для отбора образцов и сканирования их с помощью лазера. Алгоритм машины проанализировал состав инопланетной руды и пришел к выводу, что из шести металлических элементов (железа, никеля, марганца, магния, алюминия и кальция) в этих породах можно получить 3,7 млн молекул.

В течение шести дней робот-химик выбрал, синтезировал и протестировал 243 различные молекулы. Лучший из найденных им катализаторов мог расщеплять воду при температуре -37 °C, что соответствует марсианским условиям.

По оценкам исследователей, ученому-человеку потребовалось бы около 2000 лет, чтобы найти лучший вариант катализатора с помощью традиционных методов проб и ошибок.

Ранее ученые начали искать способ выделения кислорода из лунной пыли.