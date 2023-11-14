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Диетологи рассказали, почему опасно есть десерты вне дома

DailyMail: десерты в кафе и ресторанах могут содержать опасное количество сахара

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Эксперты из британской общественной организации Аction on Sugar, которая изучает влияние сахара на здоровье людей, обнаружили, что некоторые десерты из ресторанов и кафе содержат опасное количество этого вещества. Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе исследования был проведен анализ более 700 вариантов десертов и напитков, продаваемых в британских предприятиях общественного питания. Оказалось, что некоторые из них содержат до 133 граммов сахара. Кроме того, слишком сладкими оказались и смузи — густые напитки в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей, которые позиционируются как «полезные для здоровья».

ВОЗ рекомендует потреблять не более 30 граммов в сутки — это около семи-восьми чайных ложек. Зои Дэвис, диетолог из организации Action on Sugar, отметила, что зачастую кафе и рестораны не информируют посетителей о том, сколько сахара содержит их продукция. Технологические карты, в которых зафиксированы данные об ингредиентах, входящих в состав продукта, а также их пищевая ценность, трудно найти в интернете.

Многочисленные исследования показали, что употребление избыточного количества сахара ведет к ожирению, диабету, заболеваниям сердца и сосудов и атеросклерозу. Грэм Макгрегор, кардиолог из Лондонского университета королевы Марии, заявил, что правительство Великобритании должно предпринять решительные действия для стимулирования снижения потребления сахара. Макгрегор добавил, что предприятиям общественного питания стоит пересмотреть свои рецептуры и усовершенствовать их. Подобные меры смогут защитить здоровье населения.

Ранее было обнаружено, что сидячий образ жизни представляет серьезную опасность для здоровья.

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