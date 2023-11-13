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Врач перечислил недостатки веганских продуктов

Daily Mail: растительное мясо содержит слишком много консервантов

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Пресс-служба ресторана «Магадан»

Диетолог и автор книг о здоровом питании Роб Хобсон рассказал, что зачастую растительное мясо на основе сои, гороха и пшеницы содержит слишком много консервантов и эмульгаторов. Об этом сообщает Daily Mail.

Хобсон объяснил, что как натуральное, так и растительное мясо являются хорошими источниками белка. Тем не менее, в веганскх альтернативах мясным продуктам обычно мало железа и витамина В12. Железо помогает поддерживать в тонусе иммунную систему, а витамин В12 — способствует процессу деления клеток, предотвращает развитие анемии и стимулирует концентрацию внимания.

Кроме того, растительное мясо зачастую производится с добавлением большого количества консервантов и эмульгаторов. Они необходимы для придания продукту текстуры, аналогичной натуральному мясу, а также для увеличения срока годности. Отмечается, что употребление слишком большого количества эмульгаторов (веществ, позволяющих легко смешивать обычно не смешиваемые ингредиенты) связано с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца.

Также диетолог отметил, что мясо на основе сои, гороха и пшеницы может обладать низкой питательной ценностью (калорийностью). Это значит, что для достижения насыщения придется есть больше.

Тем, кто решил отказаться от продуктов животного происхождения, врач рекомендует тщательно планировать свой рацион. Вегетарианцам и веганам стоит употреблять больше тофу (это пищевой продукт из соевых бобов, богатый белком и кислотами омега-3), а также подумать о приеме кальция и витамина В12 в виде таблеток.

Ранее стало известно, сколько россиян готовы отказаться от мяса.

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