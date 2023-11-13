Врач объяснил, что ученые нашли в мозге Ленина при его исследовании

После смерти Ленина его мозг был передан немецкому неврологу Оскару Фогту для изучения, итогом которого был отчет, содержащий выводы о «гениальности». Тогда об истинной причине смерти Ленина – нейросифилисе – не сообщалось. Однако мозг Ленина был заразным и содержал «шнуры», – именно так выглядят сосуды при этом заболевании, – рассказал «Газете.Ru» врач-исследователь Валерий Новоселов, автор книги «Смерть Ленина. Медицинский детектив».

«Источник болезни — в данном случае это бледная спирохета — был уничтожен не полностью, так как процесс продолжал свой ход, поэтому вероятность заразности этого биологического материала была очень высокой. Если бы я вскрывал тело такого пациента, я был бы, конечно, очень осторожен», — объясняет Новоселов.

Внешне мозг Ленина был особенным, вот как его описывает Николай Александрович Семашко, который присутствовал на вскрытии: «Отдельные веточки артерий, питающие особенно важные центры движения и речи в левом полушарии, оказались настолько измененными, что представляли собой не трубочки, а шнурки. Стенки утолстились».

По словам Новоселова, наличие шнуров объясняется тем, что при нейросифилисе непроходимость сосудов гораздо больше, чем при атеросклерозе, что приводит к такому эффекту.

«Воспалительный процесс привел к тому, что сосуды стали шнурами. То есть при вскрытии врачи увидели разрушенный мозг со шнурами внутри», — говорит Новоселов.

Был ли Ленин когнитивным «спортсменом», почему мозг вождя после смерти был опасен для окружающих и как Фогт разочаровал советское руководство — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач-исследователь Новоселов объяснил, почему Ленин не мог написать последнюю работу.