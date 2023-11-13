Ученые рассказали, чем опасен сильный смех

Приступ смеха может спровоцировать обморок вследствие резкого падения кровяного давления. Тем не менее вероятность такого события невелика. Об этом сообщает Live Science.

Американский кардиолог Тодд Коэн рассказал, что сокращение диафрагмы, а также межреберной и межостистых мышц во время смеха может привести к увеличению давления в грудной клетке. Такое изменение способно стимулировать блуждающий нерв — парный нерв, который идет от мозга к брюшной полости. Слишком интенсивная стимуляция может вызвать головокружение и потерю сознания.

Кроме того, упасть в обморок от сильного смеха можно вследствие резкого снижения кровяного давления. Из-за множественных мышечных сокращений кровь «отливает» от головного мозга и устремляется к торсу — внутричерепное давление падает.

Кардиолог рассказал, что обмороки, вызванные неконтролируемым смехом, обычно не представляют угрозы для здоровья. Человек приходит в сознание в течение нескольких минут без посторонней помощи. Тем не менее, потеряв равновесие при обмороке, можно удариться головой о находящиеся поблизости предметы мебели или упасть с платформы, если смеющийся находится, к примеру, в метро.

Кроме того, теоретически смех также может спровоцировать внезапный спазм голосовых связок. Это состояние известно как ларингоспазм, или удушье. Оно может возникнуть, если человек не получает достаточного количества кислорода при вдохах во время смеха.

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