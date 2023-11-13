Врач рассказал о неожиданной опасности безалкогольных напитков

Американский доктор Стюарт Фишер рассказал, что безалкогольные «тонизирующие» напитки могут быть опасны для сердца и сосудов из-за высокого содержания в них психоактивного вещества, кофеина. Об этом сообщает Daily Mail.

Доктор Фишер объяснил, что 100 миллиграммов кофеина — это дозировка, способная спровоцировать сердечный приступ у людей с малоизвестным заболеванием сердца — синдромом удлиненного интервала QT. Это нарушение электрической реполяризации сердца. Реполяризация — это фаза, во время которой восстанавливается исходная концентрация ионов натрия мембраны сердечной клетки. Иными словами, это процесс восстановления сердечной мышцы, предшествующий следующему сокращению. Сбои в процессе восстановления приводят к повышенному риску появления аритмии (нерегулярного сердцебиения). Такая патология может процировать обмороки и судороги. Кроме того, нарушения сердечного ритма могут стать причиной летального исхода.

Многие безалкогольные напитки (в том числе газированные) содержат слишком много кофеина. Зачастую они позиционируются производителями как «тонизирующие» и «полезные». Концентрация психоактивного вещества в них значительно выше, чем в кофейных напитках.

Врач предупредил, что высокие дозы кофеина опасны не только для людей с синдромом удлиненного интервала QT. Употребление более 400 миллиграммов этого вещества в день может вызвать головную боль, бессонницу, раздражительность, учащенное сердцебиение, мышечный тремор, усталость и у здоровых людей.

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