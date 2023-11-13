Ученые рассказали, как вымирание насекомых изменит планету

Два миллиона видов насекомых находятся под угрозой исчезновения, что вдвое превышает предыдущие оценки ООН, как показал новый анализ. Об этом пишет Plos One.

Ведущий исследователь Аксель Хохкирх из Национального музея естественной истории в Люксембурге сказал: «Наше исследование действительно подчеркивает, что насекомые находятся под такой же угрозой, как и другие таксоны. И поскольку это самая богатая видами группа животных на нашей планете, этим действительно следует заняться».

Понимание того, что происходит с глобальными популяциями насекомых, было сложной задачей из-за отсутствия данных, но 97% всех животных Земли являются беспозвоночными. Из этой группы около 90% относятся к насекомым. Они предоставляют жизненно важные экосистемные услуги: опыляют сельскохозяйственные культуры, перерабатывают питательные вещества в почву и разлагают отходы. «Без насекомых наша планета не сможет выжить», — сказал Хочкирх.

Команда изучила все европейские виды, включенные в Красную книгу. Это считается наиболее полным источником информации о видах, находящихся под угрозой. Они обнаружили, что 24% европейских видов беспозвоночных находится под угрозой исчезновения.

Сельскохозяйственные культуры, которые обеспечивают большую часть наших витаминов и минералов, такие как фрукты, овощи и орехи, зависят от опылителей и организмов в почве , которые поддерживают ее плодородие. По оценкам, 75% продовольственных культур в той или иной степени зависят от опылителей, а 95% продуктов питания поступает прямо или косвенно из почвы, за хорошее состояние которой также ответственны беспозвоночные.

Опылители помогают обеспечить чистую воду, поскольку здоровые растительные экосистемы поддерживают чистоту водных путей. Мангровые заросли, которые размножаются благодаря опылению насекомыми, отфильтровывают загрязняющие вещества, поглощают сточные воды и способствуют образованию отложений. С конца 1990-х годов глобальный мангровый покров сократился примерно на 35% .

Засуха также убивает насекомых, живущих в почве. Тепловой стресс и его косвенные последствия приводят к уничтожению популяций насекомых и сокращению биоразнообразия почвы, где обитает более половины всех видов.

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