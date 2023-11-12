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Установлено время, за которое мозг восстановливается после алкоголизма

Alcohol: после прекращения запоев мозгу требуется семь месяцев на восстановление

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Frank Roder/ Global Look Press

Ученые из Стэнфордского университета (США) установили, что после прекращения запоев мозгу требуется семь месяцев на восстановление. Результаты работы были представлены в журнале Alcohol.

У алкоголиков наблюдаются нарушения высших когнитивных функций из-за истончения участков коры головного мозга. Ранее исследования показали, что некоторые части мозга могут восстанавливаться после прекращения употребления алкоголя, однако сколько на это нужно времени, неизвестно.

Авторы анализировали МРТ-снимки 40 людей с алкоголизмом, проходивших лечение. Сканирование мозга проводили спустя одну неделю, месяц и 7,3 месяца после отказа от спиртного.

Наиболее выраженное восстановление коры у людей с алкоголизмом наблюдалось после 7,3 месяца со дня отказа от спиртного. По прошествии этого времени в 24 из 34 случаев мозг пришел в норму. Наиболее интенсивно восстановление проходило в промежутке между первой неделей и первым месяцем отказа от алкоголя, затем процесс замедлялся. У людей с повышенным кровяным давлением или уровнем холестерина, а также у курильщиков процесс был в принципе медленнее.

Исследователи подчеркивают важность будущих работ для установления того, сказалось ли восстановление структур на функциях мозга.

Ранее ученые создали макаку с помощью стволовых клеток и эмбриона другой особи.

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