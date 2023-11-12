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Названы черты характера долгожителей

Journal of Happiness Studies: 19 черт характера помогают прожить дольше

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Ученые из Мадридского университета установили черты характера, свойственные долгожителям. Выводы исследования были опубликованы в журнале Journal of Happiness Studies.

В работе приняли участие около 14 тыс. человек в возрасте от 100 до 107 лет. Авторы провели тестирование для определения черт характера. Как оказалось, этих людей объединяет 19 общих черт, включая честность, любовь к обучению, благодарность, высокий интеллект, активность и любознательность.

Причем любопытство – одна из самых важных черт долгожителей. На втором месте по важности оказались жизнерадостность, религиозная вера, смелость и юмор. Ученые предполагают, что эти черты помогают сохранить здоровье, в том числе мозга. В будущем исследователи проведут еще исследования долгожителей.

«Анализ жизни долгожителей помогает нам понять, как достичь здоровую старость. Будьте любопытны, узнавайте о новых культурах, путешествуйте и читайте, оставайтесь интеллектуально активными, находите новые области знаний, и тогда ваши шансы на долгую и успешную жизнь будут выше», – заключили авторы.

Ранее ученые установили, что тренировка памяти в молодом возрасте помогает сохранить ее в старости.

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