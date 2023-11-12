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Экстракт коры ивы защищает клетки человека от заражения вирусами

Front. Microbiol: экстракт коры ивы защищает клетки человека от коронавирусов

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Экстракт коры ивы защищает клетки легких человека от проникновения вируса SARS-CoV-2. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Microbiology.

Ученые использовали экстракты коры 16 видов ивы. Их действие протестировали на человеческих клетках легкого. Водные экстракты коры 14 видов ивы в концентрации 1% защищали клетки от заражения коронавирусами HCoV-OC43 и SARS-CoV-2 (штамм был получен от первого человека из Финляндии, заболевшего COVID-19), а также энтеровирусом Коксаки B3. При этом они не были токсичны для клеток легкого. Также эксперимент показал, что экстракт коры ивы не влияет на размножение вирусов, если они уже попали в клетку.

Когда ученые повторили эксперимент, но не с экстрактом коры ивы, а с отдельными веществами из него, им не удалось защитить клетки от заражения. Не сработали даже очень высокие концентрации. Это может означать, что защиту от вируса обеспечивал совместный эффект различных веществ из экстракта. Теперь ученые планируют определить, какие именно вещества отвечают за противовирусную активность экстракта коры ивы.

Ранее ученые выяснили, какие тренировки мгновенно повышают риск заражения ОРВИ.

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