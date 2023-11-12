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В яичнике древнеегипетской женщины нашли опухоль с двумя зубами

ISU: в яичнике древнеегипетской женщины нашли опухоль из костной массы и зубов

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A. Deblauwe/Amarna Project

Археологи обнаружили в теле древнеегипетской женщины, жившей более трех тысячелетий назад, опухоль яичника тератому, состоящую из костной массы с зубами. Исследование опубликовано в International Journal of Paleopathology.

Археологи исследовали четыре больших кладбища, где покоятся жители Амарны — древнеегипетского города на берегу Нила между Каиром и Луксором. В одной из гробниц было найдено тело женщины в возрасте от 18 до 21 года, завернутое в циновку из растительных волокон. В ее тазу ученые из Университета Южного Иллинойса (ISU) нашли опухоль тератому, состоящую из костной массы размером с большую виноградину с двумя углублениями, в которых находились деформированные зубы.

Тератомы — опухоли, которые могут быть доброкачественными или злокачественными и обычно состоят из различных тканей, например мышц, волос, зубов или костей. Они часто вызывают боль и отек, а в случае разрыва могут привести к инфекции. Рядом с женщиной нашли кольцо, украшенное фигурой Беса — божества, которое часто ассоциируется с деторождением, плодородием и защитой. Это может означать, что женщина пыталась призвать Беса, чтобы защитить ее от боли или других симптомов либо помочь родить ребенка.

Находка стала старейшим известным примером тератомы и первым в Африке. До этого археологи находили тератомы три раза в Европе и единожды в Перу.

Ранее ученые нашли череп женщины медного века, пережившей две трепанации.

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