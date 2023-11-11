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Психологи выяснили, как ложь влияет на привлекательность человека

PSPB: проявление честности повышает влечение со стороны противоположного пола

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Международная группа психологов из Университета Британской Колумбии в Канаде и Колумбийского университета в США изучила, как ложь и правда влияют на привлекательность человека в глазах окружающих. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

В серии из трех тестов ученые просили испытуемых оценить общую привлекательность людей, которые в одних случаях были честны, а в других — врали. Воспринимающие также должны были сказать, насколько открытыми и приятными им кажутся представленные личности.

Добровольцам показали видеозаписи, на которых другие участники эксперимента отвечали на вопросы о вымышленной краже $100 из лаборатории. По условиям задания, некоторых из опрошенных назначили «виновными» в похищении денег, другим же сообщили, что они не причастны к воображаемому преступлению. Однако все волонтеры должны были убедить условного следователя, что они брали чужие средства.

Как показали результаты, зрители испытывали повышенное влечение к людям, которые говорили правду, по сравнению с теми, кому пришлось лгать. Лучше всего этот эффект проявился среди наблюдателей-мужчин, которых больше привлекали честные женщины. В обратной ситуации реакция была немного слабее, но общая тенденция сохранялась — женщин больше тянуло к правдивым мужчинам по сравнению с обманщиками.

В ходе другого теста добровольцам пришлось оценивать привлекательность людей в такой же ситуации, но с той разницей, что они не знали, кто из них говорит правду, а кто — ложь. Оказалось, что проявление честности делало женщин более привлекательными в глазах мужчин, но сами мужчины считались одинаково привлекательными вне зависимости от того, врали они или нет.

Исследователи пришли к выводу, что даже когда участники не осведомлены о возможности того, что некоторые личность будут лгать, рейтинги привлекательности отличают лжецов от тех, кто говорит правду.

Ранее психологи выяснили, как сходство внешности людей влияет на восприятие привлекательности.

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