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Найдено новое полезное свойство витамина D

HMS: прием витамина D во время беременности снижает риск астмы на 50%

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Прием витамина D во время беременности снижает относительный риск астмы у будущего ребенка на 50%. Исследование опубликовано в Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Витамин D вырабатывается в организме человека под воздействием солнечного света, а также он содержится во многих продуктах питания. В новой работе ученые проанализировали данные публикаций, в которых оценивалась связь между детской астмой и витамином D. Наблюдательные исследования показывают, что более высокий уровень витамина D во время беременности может защитить от астмы. Однако клинические испытания, в которых женщинам назначили добавки с витамином D, показали противоречивые исследования.

Так, исследование VDAART не выявило связи между приемом витамина D во время беременности и риском астмы. Авторы новой работы предположили, что выводы оригинальной работе ошибочны, так как исследователи не учитывали исходный уровень витамина D у женщин до начала приема добавок. Эти данные были доступны, и их использовали для повторного анализа. Учет исходного уровня витамина D показал, что его прием во время беременности (на сроке от 10 до 18 недель) в дозе 4400 МЕ снижает относительный риск астмы и затрудненного дыхания у детей на 50%. Такие же данные были получены в наблюдательных исследованиях.

«Дефицит витамина D очень распространен, особенно у беременных женщин, которые не принимают добавки. Основываясь на наших выводах, мы бы рекомендовали всем беременным ежедневно принимать по меньшей мере 4400 МЕ витамина D3 на протяжении всей беременности с момента зачатия», — заключил первый автор исследования, заместитель директора отделения Ченнинга в Гарвардской медицинской школе (HMS) Скотт Т. Вайс.

Прием любых добавок и препаратов требует предварительной консультации с врачом.

Ранее ученые выяснили, что диета с дефицитом витамина B5 замедляет рост раковой опухоли.

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