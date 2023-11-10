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Психолог рассказала россиянам, как не стоит общаться с детьми

Психолог Мужицкая: люди часто путают роли эксперта и родителя

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Психолог Татьяна Мужицкая объяснила, что отсутствие заинтересованности в словах ребенка и постоянная «экспертная» оценка его интересов и увлечений может привести к ухудшению семейных отношений. Об этом специалист рассказала в интервью для шоу «ОК на связи».

Мужицкая отметила, что многие родители не желают по-настоящему выслушать своего ребенка. Иногда они забрасывают его различными вопросами, связанными, например, с успеваемостью в школе. Ответы на эти вопросы не удовлетворяют родителей, поэтому разговор с ребенком продолжается в «назидательном» тоне. Такую реакцию ребенок воспринимает в качестве отсутствия заинтересованности.

Также психолог объяснила, что зачастую люди выступают «экспертами» в личных отношениях (в том числе со своими детьми) и дают интересам и увлечениям ребенка оценку с точки зрения полезности.

«Люди очень часто путают свою роль эксперта и родителя (или мужа, жены, сына, дочери). Эксперт нужен для того, чтобы раздавать оценки, оценивать систему, убытки, прибыль. А в личных-то отношениях оценки — это очень опасная штука» — заявила Мужицкая.

Например, фразу ребенка о том, что его любимый школьный предмет — физкультура, родитель может подвергнуть строгой критике. Мать или отец попытаются убедить его в том, что существуют другие, более полезные занятия, которым стоит уделить внимание. Заинтересованность ребенка в физкультуре при этом обесценивается или воспринимается как недостаточная благодарность родителям за возможность посещать платные секции и кружки.

Психолог объяснила, что такой подход к воспитанию может привести к тому, что ребенок и родители отдалятся друг от друга. Ребенок перестанет проявлять желание общаться с отцом или матерью, потому что реакция на его реплики непредсказуема и зачастую негативна.

Ранее ученые рассказали об опасности грубости в воспитании для детского мозга.

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