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Названа неожиданная опасность отсутствия общения

BMC Medicine: социальная изоляция может сокращать продолжительность жизни

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Ученые из Университета Глазго обнаружили, что отсутствие общения с друзьями или родственниками связано с более короткой продолжительностью жизни. Результаты исследования опубликованы в BMC Medicine.

В своем исследователи ученые использовали данные 458 146 взрослых, взятые из британского биобанка — специального хранилища биологических образцов. Средний возраст участников составлял 56,5 лет. Все испытуемые заполнили анкеты, ответив на вопросы о том, доверяют ли они своим близким и чувствуют ли они себя одинокими. Также добровольцы предоставили информацию о том, с кем они живут, как часто участвуют в различных социальных мероприятиях и общаются с друзьями и семьей.

Ученые наблюдали за участниками в течение 12,6 лет. За это время 33 135 испытуемых ушли из жизни. Исследователи выяснили, что у одиноких людей продолжительность жизни была короче, чем у тех, кто был социально активен. Кроме того, люди, которые вовсе не общались с друзьями или родственниками, чаще уходили из жизни по различным причинам.

Механизмы, лежащие в основе такой взаимосвязи, пока не изучены. Необходимо провести дальнейшие исследования.

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