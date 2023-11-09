Ученые посчитали «тела инопланетян» из Перу настоящими

В парламенте Мексики прошли вторые слушания по делу о так называемых «телах инопланетян», обнаруженных на территории Перу. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, седьмого ноября перед членами парламента латиноамериканской страны снова выступил журналист и уфолог Хайме Моссан. Он уже демонстрировал так называемые останки пришельцев в сентябре.

На этот раз Мауссан постарался убедить конгрессменов, что представленные образцы не являются подделкой. В качестве эксперта он привлек антрополога Роджера Зунигу из Национального университета Перу Алоизия Гонзаги.

Выступивший на слушаниях ученый объявил, что за последние четыре года изучил пять «пришельцев». Он заверил, что тела не являются подделкой, созданной людьми.

«Они настоящие. Не было совершенно никакого человеческого вмешательства в процессы физического или биологического формирования этих существ», — отметил Зунига. Он также уточнил, что не может объяснить происхождение «пришельцев».

Специалист также представил в парламенте письмо от 11 коллег, которые подтвердили его слова. В документе также высказано мнение, что мумии не считаются существами внеземного происхождения.

Первый слушания прошли в сентябре. На них Моссан принес в саркофагах-футлярах якобы мумифицированные останки гуманоидов. По его словам, останки были найдены в Перу в 2017 году, а их возраст якобы составляет около одной тыс. лет.

Ранее в Перу ответили на заявления о инопланетном происхождении «пришельцев», найденных в пустыне Наска.