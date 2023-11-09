Российские ученые обнаружили важнейший антираковый механизм тканей матки

Исследователи Института цитологии (ИНЦ) РАН выявили, что стромальные клетки эндометрия – ткани, выстилающей внутреннюю поверхность матки, – с высокой эффективностью защищают орган от рака. Новые данные помогут взвешенно относиться к хирургическому удалению и химиотерапии эндометрия, которое на сегодняшний день часто проводится при лечении рака и других заболеваний матки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ИНЦ РАН.

Рак тканей матки является одним из наиболее распространенных видов онкологии среди женщин во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения: ежегодно регистрируются около 600 тыс. новых случаев заболевания. При этом более 300 тыс. женщин умирает от этой патологии.

Эндометрий в течение жизни женщины под действием гормонов проходит множество циклов. Высокодинамичная природа эндометрия способствует накоплению мутаций в генах, которые могут вызывать рак.

Эндометрий состоит из двух типов клеток — эпителиальных и стромальных. Они одинаково подвержены циклическому воздействию гормонов. Однако рак эпителиального слоя встречается достаточно часто, тогда как злокачественная опухоль стромальных клеток крайне редка.

«Последнее поднимает вопрос о защитных механизмах, которые могут лежать в основе устойчивости стромальных клеток эндометрия к онкогенной трансформации. В своем исследовании мы выяснили, что в ответ на повышение экспрессии онкогенов в стромальных клетках запускается процесс клеточного старения, препятствующий делению клеток и передаче мутаций клеточным потомкам», – рассказала «Газете.Ru» руководитель группы механизмов клеточного старения ИНЦ РАН Александра Бородкина.

В рамках экспериментов ученым удалось доказать, что запуск клеточного старения является важнейшим механизмом, который препятствует делению клеток с мутациями и таким образом предотвращает развитие рака.

«Из этого мы можем сделать вывод, что стромальные клетки эндометрия обладают мощным противоопухолевым механизмом. Более того, на молекулярном уровне в этих клетках существует несколько резервных систем, контролирующих инициацию клеточного старения в ответ на экспрессию онкогенов. Результаты нашего исследования уточняют представление о механизмах, препятствующих развитию злокачественных новообразований в строме эндометрия», – поясняет Бородкина.

В будущем ученые постараются понять, есть ли отличия в реализации этого защитного механизма в эпителиальных клетках эндометрия.

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