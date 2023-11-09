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В России создали аналоги природных стекол для доставки лекарств

В Петербурге синтезировали «метеоритные» стекла для адресной доставки лекарств

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Лучевая терапия

Лучевая терапия

Depositphotos

Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и СПбГУ синтезировали искусственные аналоги природных стекол, которые формируются в результате падения на Землю метеоритов. Разработку можно будет использовать в адресной доставке лекарств. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

Такие стекла называются импактитами. Это стеклообразные горные породы с различными включениями, например, с металлическими наночастицами. Эти материалы возникают в очень сложных условиях, причем не все факторы известны ученым. Поэтому процесс синтеза таких материалов довольно сложно повторить в лаборатории.

«Наша научная группа разработала метод, который позволяет получить искусственные стекла, содержащие наночастицы оксидов железа. Для этого мы создали условия, максимально приближенные к тем, в которых импактиты формируются в природе без вмешательства человека», – рассказала «Газете.Ru» соавтор исследования, доцент кафедры физики Земли СПбГУ Елена Сергиенко.

Импактиты в перспективе могут найти применение в медицине благодаря наличию внутри наночастиц оксидов железа.

«Мы показали, что наночастицы оксидов железа в некоторых образцах обладают так называемыми суперпарамагнитными свойствами. То есть они не обладают собственным магнитным моментом при отсутствии внешнего магнитного поля, но способны намагничиваться под действием поля. В будущем эти характеристики могут быть интересны, например, для создания агентов при адресной доставки лекарств в организм человека, для безопасной неинвазивной диагностики и для многих других применений», – пояснил старший научный сотрудник Инжинирингового центра микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Камиль Гареев.

Ранее в России создали особое эпсилон-железо для доставки лекарств.

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