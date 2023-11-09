Психологи опровергли пользу цифрового детокса

Ученые из Даремского университета выяснили, что цифровой детокс, то есть уменьшение использования электронных устройств, не улучшает настроение и общее благополучие. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.

В эксперименте принял участие 51 человек, сообщивший об умеренном или активном ежедневном использовании как минимум одной социальной сети. Как показал анализ настроения, отказ от использования социальных сетей на неделю может как положительно, так и отрицательно повлиять на него. С одной стороны, участники получали меньше сигналов социального одобрения в виде лайков, положительных комментариев и новых подписчиков, что снижало количество позитивных эмоций. С другой стороны, некоторые участники сообщили об уменьшении негатива. Это может быть связано с тем, что они меньше сравнивали себя с другими, реже чувствовали себя обделенными и не сталкивались онлайн-буллингом.

Несмотря на то, что 86,5% участников хотя бы раз сорвались и зашли в соцсеть, у них не было «синдрома отмены», характерного для зависимостей от алкоголя или никотина. Ранее несколько исследований показали, что особо активные пользователи соцсетей имеют признаки, характерные для традиционных расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Однако новая работа ставит под сомнение эти данные и необходимость введения медицинского диагноза «зависимость от социальных сетей». Последнее может привести к патологизации нормального поведения, отметили ученые.

Ранее стало известно, сколько времени наедине с собой нужно для появления чувства одиночества.