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Ученые перечислили признаки рака полости рта

Daily Mail: расшатывание зубов может быть признаком рака ротовой полости

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Эксперты из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) рассказали, что расшатывание зубов, трудности при глотании, изменение голоса и появление воспалений на слизистых оболочках рта могут сигнализировать о раке ротовой полости. Об этом сообщает Daily Mail.

Язвы, поврежденные участки слизистой оболочки полости рта, которые не заживают в течение трех недель, могут быть симптомами рака ротовой полости. Специалисты из NHS добавили, что при появлении таких воспалений необходимо проконсультироваться с врачом общей практики или стоматологом. Кроме того, насторожить должны припухлости, возникающие на поверхности языка, неба и губ. Также при раке этого типа в полости рта могут образоваться белые или красные пятна.

Другим тревожным признаком является беспричинное расшатывание зубов. Воспаление слизистых оболочек рта может привести к отеку и кровоточивости десен. Воспаленная десна становится мягкой, неплотно прилегает к поверхности зубов, из-за чего они расшатываются.

Трудности при глотании пищи и трансформация голоса могут быть признаками рака полости рта. Опухоли во рту, горле и на поверхности языка способны спровоцировать шепелявость и сделать речь невнятной. Также голос может стать более хриплым.

Ранее онколог рассказала об опасности острой пищи для отдельных категорий людей.

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